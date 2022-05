Il finale de L’Assistente di Volo 2 il 30 maggio con un incredibile colpo di scena per Cassie: ci sarà la terza stagione? (Di lunedì 30 maggio 2022) Stasera c’è il finale de L’Assistente di Volo 2 che chiuderà la seconda stagione della dramedy thriller con protagonista Kaley Cuoco. Negli ultimi due episodi, trasmessi il 30 maggio su Sky Serie, Cassie riuscirà a scoprire tutta la verità su chi sta cercando di incastrarla? I colpi di scena sono dietro l’angolo. Inoltre, dopo il debutto nei precedenti episodi, tornerà Sharon Stone nei panni della madre della nostra assistente di Volo protagonista per una resa dei conti madre-figlia ancora tutta da vedere. Ecco le anticipazioni. Si comincia con l’episodio 2×07, di cui vi riportiamo la sinossi: Cassie, Shane, Annie e Max tentano di trovare indizi nella serie di omicidi, che continuano a indicare Cassie come la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Stasera c’è ildedi2 che chiuderà la secondadella dramedy thriller con protagonista Kaley Cuoco. Negli ultimi due episodi, trasmessi il 30su Sky Serie,riuscirà a scoprire tutta la verità su chi sta cercando di incastrarla? I colpi disono dietro l’angolo. Inoltre, dopo il debutto nei precedenti episodi, tornerà Sharon Stone nei panni della madre della nostra assistente diprotagonista per una resa dei conti madre-figlia ancora tutta da vedere. Ecco le anticipazioni. Si comincia con l’episodio 2×07, di cui vi riportiamo la sinossi:, Shane, Annie e Max tentano di trovare indizi nella serie di omicidi, che continuano a indicarecome la ...

Advertising

SkyItalia : Scusate, com’è che siamo già arrivati agli ultimi due episodi?? ? L'Assistente di Volo - The Flight Attendant, fina… - Frankf1842 : RT @fanpage: #RomaFeyenoord L'ennesimo trionfo dello Special One. José #Mourinho ha vinto la quinta finale europea, sesta se consideriamo… - donatolosacco : RT @fanpage: #RomaFeyenoord L'ennesimo trionfo dello Special One. José #Mourinho ha vinto la quinta finale europea, sesta se consideriamo… - fanpage : #RomaFeyenoord L'ennesimo trionfo dello Special One. José #Mourinho ha vinto la quinta finale europea, sesta se c… - napolista : Il fuorigioco come un gol: l’arbitro argentino esulta per la chiamata confermata dal Var (VIDEO) È successo nella… -