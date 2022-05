(Di lunedì 30 maggio 2022) Il fare sprezzante, tipico scozzese, non l'ha perso nemmeno davanti alla terribile notizia di avere uninoperabile all'esofago, al quarto stadio. Andy, 58 anni ed ex leggenda dei Rangers ...

Advertising

sportli26181512 : Il dramma di Goram: 'Ho un cancro terminale, mi hanno dato sei mesi di vita': Il dramma di Goram: 'Ho un cancro ter… - Gazzetta_it : Il dramma di Goram: 'Ho un cancro terminale, mi hanno dato sei mesi di vita' - CalcioWeb : La storia di #AndyGoram, l'ex portiere costretto a lottare contro una malattia gravissima - Sport_Fair : La notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, il dramma dell'ex portiere #AndyGoram: 'mi hanno dato sei mesi di… -

Cosa cheha tassativamente rifiutato, dopo aver vissuto da vicino lo stato debilitante provocato dal trattamento. Anche l'ex moglie Miriam ha dovuto affrontare un tumore, non così grave: 'Non ...Lo scozzese ha confermato di avere solo sei mesi di vita, i medici gli hanno consigliato di fare la chemioterapia masi è rifiutato. Il cancro all'esofago è in uno stato avanzato e si è diffuso ...Una storia da brividi ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex portiere dei Rangers Glasgow, del Manchester United e della Scozia Andy Goram ha scoperto di avere un cancro e la situazione è, purtroppo, ...All’ex portiere dei Rangers e della Scozia Andy Goram sono stati dati sei mesi di vita dopo che gli è stato diagnosticato un cancro terminale. Goram ha rivelato in un’intervista al Daily Record di ave ...