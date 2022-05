Giustizia per tutti: cambio di programmazione per il finale (Di lunedì 30 maggio 2022) Giustizia per tutti, mini fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, sta per andare in onda con il gran finale. Mediaset, però, ha deciso di cambiare programmazione: la puntata conclusiva non andrà più in onda mercoledì 1 giugno come anticipato all'inizio. Giustizia per tutti, ultima puntata: cambio di programmazione La puntata finale di Giustizia per tutti, quella che svelerà ai telespettatori il mistero sulla moglie del protagonista, andrà in onda martedì 31 maggio 2022. Quando Mediaset ha lanciato la mini fiction, la data fissata per la conclusione era mercoledì 1 giugno. Un cambio di programmazione inaspettato, che i fan hanno comunque ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 30 maggio 2022)per, mini fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, sta per andare in onda con il gran. Mediaset, però, ha deciso di cambiare: la puntata conclusiva non andrà più in onda mercoledì 1 giugno come anticipato all'inizio.per, ultima puntata:diLa puntatadiper, quella che svelerà ai telespettatori il mistero sulla moglie del protagonista, andrà in onda martedì 31 maggio 2022. Quando Mediaset ha lanciato la mini fiction, la data fissata per la conclusione era mercoledì 1 giugno. Undiinaspettato, che i fan hanno comunque ...

