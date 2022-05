(Di lunedì 30 maggio 2022) 'Stanotte verso l'orario di chiusura dell'ultima serata del Mi Ami sono statosenza senso alcuno da Edoardo D'Erme, in arteche mi hauninfacendomi sanguinare ...

Advertising

moonchi53832056 : RT @perchetendenza: 'Calcutta': Perché il fondatore del gruppo L'Officina della Camomilla Francesco De Leo ha scritto di essere stato aggre… - CorriereCitta : Calcutta accusato dal cantante Francesco De Leo: “Mi ha aggredito con un pugno, sono sconvolto” - pignanelbosco : RT @perchetendenza: 'Calcutta': Perché il fondatore del gruppo L'Officina della Camomilla Francesco De Leo ha scritto di essere stato aggre… - soundsblogit : “Calcutta mi ha tirato un pugno in faccia”, l’accusa di Francesco De Leo su Instagram - leggoit : Francesco De Leo su Instagram: «Aggredito da Calcutta, mi ha tirato un pugno in faccia» -

.... Sarà il Maestro Carmine Antonio Catenazzo a dirigere l'Orchestra Sinfonica di Matera il 25 settembre in piazza Matteotti in occasione della Santa Messa celebrata dal Santo Padre Papa. "...Una lite tra i due musicisti Calcutta eDesarebbe scoppiata a Milano, al circolo Magnolia, domenica sera, durante la serata conclusiva del MiAmi Fest. Lo si evince dalla denuncia social scritta proprio da De, fondatore ...Queste le parole all’inizio del post del cantante Francesco De Leo. Parole che hanno scioccato i fan dei due, soprattutto quelli di Calcutta che, da tempo, non si faceva più sentire. Da quanto emerge ...NAPOLI - Villa Imperiale, struttura dal fascino unico che si erge su un tratto di scogliera a Marechiaro, luogo tra i più noti della citta partenopea, lunedì ...