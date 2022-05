(Di lunedì 30 maggio 2022) “l’ho incontrato, abbiamo fatto unaa lui e ai procuratori, hanno risposto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Ma le due settimane non sono ancora passate”. Queste le parole del Presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa odierna in merito al futuro del centrocampista spagnolo con la maglia del. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il patron azzurro abbia offerto aun prolungamento di un anno, con scadenza a giugno 2024 e l’inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe venire incontro alle richieste dello spagnolo. Ancora nessun accordo però sulle cifre sia dell’ingaggio del nuovo contratto checlausola.Ruiz –(Photo by Valerio Pennicino/Getty ...

Advertising

Spazio Napoli

Alla Domenica Sportiva, Ciro Venerato si espresso sulla situazionee portiere in casa azzurra: iBiglietti Spezia - Napoli: iLa vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti ... Fino adesso ha fatto pena" Alvino sul mercato Napoli: "Mertens rinnova,Ruiz no: prenderei di corsa ... Fabian: i dettagli della proposta del Napoli, spunta un'ipotesi a sorpresa Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto chiarezza sulle trattative per i prolungamenti dei contratti dei due giocatori azzurri.Il Napoli ha in scadenza di contratto Ospina, portiere ha 33 anni: “Ho parlato con il giocatore – dice De Laurentiis – ora è in Nazionale, attendiamo una risposta. Ho incontrato anche gli agenti di Fa ...