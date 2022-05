(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Io e Mariosiamo grandile. Penso che sulla proposta attuale" su unall'energia "nelle conclusioni del vertice ci sarà un po' da discutere". Lo ha dichiarato il premier olandese Mark, arrivando al Consiglio europeo per il summit straordinario, tra i leader più scettici sulla misura caldeggiata dall'Italia.ha rimarcato l'importanza che, introducendo un tetto al prezzo del gas, Mosca continui a "assicurarci" le forniture. "Se invece perintendiamo dei sussidi statali per abbassare le bollette - ha aggiunto - allora vuol dire che ci servono tanti soldi dai bilanci nazionali di Italia e Olanda".

TV7Benevento : **Energia: Rutte, 'price cap? Con Draghi amici, risolviamo sempre divergenze'** - -

