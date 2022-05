"Dopo il Gf calci e percosse. Quando ho perso i sensi...". Francesca De Andrè, testimonianza-choc (Di lunedì 30 maggio 2022) Francesca De Andrè è stata ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri, su Rai2, per ripercorrere la terribile esperienza con il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Quest'ultimo è accusato di averla picchiata brutalmente lo scorso 21 aprile e deve rispettare il divieto di avvicinamento alla nipote dell'immortale Faber. L'incubo per Francesca è iniziato poco Dopo il Grande Fratello, al quale ha partecipato nel 2019. Adesso ha deciso di parlarne per la prima volta in tv nella speranza che altre donne non commettano i suoi stessi errori. “Ho toccato realmente il fondo - ha raccontato - sono stata tra la vita e la morte. Tutto è iniziato proprio Dopo il Grande Fratello, c'è stata un'escalation di fasi alterne on/off. Quando c'era la normalità lo vedevo con potenzialità, con problemi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)Deè stata ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri, su Rai2, per ripercorrere la terribile esperienza con il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Quest'ultimo è accusato di averla picchiata brutalmente lo scorso 21 aprile e deve rispettare il divieto di avvicinamento alla nipote dell'immortale Faber. L'incubo perè iniziato pocoil Grande Fratello, al quale ha partecipato nel 2019. Adesso ha deciso di parlarne per la prima volta in tv nella speranza che altre donne non commettano i suoi stessi errori. “Ho toccato realmente il fondo - ha raccontato - sono stata tra la vita e la morte. Tutto è iniziato proprioil Grande Fratello, c'è stata un'escalation di fasi alterne on/off.c'era la normalità lo vedevo con potenzialità, con problemi ...

