Da Il gol di Muntari? Ho le prove sul cellulare al Da ragazzo simpatizzavo Juve | a tutto Galliani

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza è stato promosso in Serie A per la prima volta in 110 anni di vita. Si tratta dell'ennesima impresa di Silvio Berlusconi e Adrianoche insieme hanno vinto 31 trofei, di cui 29 al ...

Il Monza è stato promosso in Serie A per la prima volta in 110 anni di vita. Si tratta dell'ennesima impresa di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che insieme hanno vinto 31 trofei, di cui 29 al ...Commenta per primo Aspettavamo questo diciannovesimo scudetto da 10 lunghissimi anni, tanto per intenderci dal campionato del 2012, quello deldie quello della guerra Galliani - Barbara culminata con l'affare Pato - Tevez. E i festeggiamenti sono stati stupendi, sentitissimi. Mi hanno ricordato quelli dello scudetto del 1988, ... Ruiu: 'E' lo scudetto di Maldini e del dimenticato Boban. Il Milan è tornato grande nonostante Elliott' Aspettavamo questo diciannovesimo scudetto da 10 lunghissimi anni, tanto per intenderci dal campionato del 2012, quello del gol di Muntari e quello della guerra Galliani-Barbara culminata con l’affare ...