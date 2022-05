Concorso Provincia di Trento, 20 agenti forestali: aperto ai diplomati (Di lunedì 30 maggio 2022) Nuove assunzioni in arrivo in Trentino Alto Adige con il Concorso Provincia di Trento, per esami e corso di formazione professionale, per il reclutamento a tempo indeterminato di 20 unità di personale della figura professionale di Agente forestale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT), categoria C. Di questi posti messi a Concorso, 6 sono riservati ai volontari delle forze armate che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio chi può partecipare al Concorso, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando. Concorso Provincia di Trento: requisiti Per avere accesso alla procedura ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 maggio 2022) Nuove assunzioni in arrivo in Trentino Alto Adige con ildi, per esami e corso di formazione professionale, per il reclutamento a tempo indeterminato di 20 unità di personale della figura professionale di Agente forestale del Corpo forestale dellaautonoma di(CFT), categoria C. Di questi posti messi a, 6 sono riservati ai volontari delle forze armate che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio chi può partecipare al, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.di: requisiti Per avere accesso alla procedura ...

