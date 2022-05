Ci aspettano nuovi lockdown Multistrato

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) Poi dice che uno diventa complottista. Il vaiolo delle scimmie è un oggetto misterioso, novanta casi nel mondo, uno in Italia ma i virotiktoktari, pronti: è l’apocalisse, richiudere subito. E al ministro Speranza sulla cui psicopatia non sussistono più dubbi, non par vero. Il crisma della buffonata o invenzione lo forniscono gli esperti come la Capua o Pregliasco che naturalmente ha cominciato a discettare di rapporti anali, masturbazione ed altre pratiche più o meno scimmiesche in un preoccupante delirio monomaniaco. Ma i sintomi, così come esposti, sono tanto vaghi che più vaghi non si può: mal di testa, mal d’ossa, brividi, starnuti. Come per una qualsiasi infreddaturadi stagione o colpo di sudore.Chiudere tutto! Tornare al! Col ministro Speranza che, scimmia non scimmia, viene scosso da violenti tremori erotici al solo parlarne e il suo Consigliori ...