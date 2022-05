Carro armato russo fa esplodere le mine passandoci sopra (Di lunedì 30 maggio 2022) A Mariupol le truppe russe stanno cercando di sminare le spiagge del lungomare. Durante tutta l'operazione speciale le quadre delle forze armate del Cremlino hanno dichiarato di aver disinnescato 9. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) A Mariupol le truppe russe stanno cercando di sminare le spiagge del lungomare. Durante tutta l'operazione speciale le quadre delle forze armate del Cremlino hanno dichiarato di aver disinnescato 9.

Advertising

AlexTheLondoner : @redblack1980 La cosa divertente è che il vostro idolo Trump da presidente si spostava in una limousine con blindat… - ClaraPorta4 : RT @Gianl1974: Gli occupanti continuano la loro campagna per salvare le lavatrici gli occupanti stanno saccheggiando senza sosta. Per le st… - luca7519 : @stacce2021 @dukana2 ?? non è che per caso avete un carro armato in offerta? Utile per risolvere il problema del tra… - Simona49488483 : RT @__narcotica: il designer di questi anfibi con il carro armato ???? ??????? #tzvip - SibylVane4 : @Barbarahammer1 Un mini carro armato a quattro zampe ?? -