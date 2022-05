Biden commemora le vittime della strage nella scuola di Uvalde

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joee la First Lady Jillpartecipano a una funzione religiosa presso la Chiesa cattolica del Sacro Cuore a, in Texas, dove in una sparatoria...

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden partecipano a una funzione religiosa presso la Chiesa cattolica del Sacro Cuore a Uvalde, in Texas, dove in una sparatoria nella scuola elementare un giovane uomo armato ha provocato una strage. Il presidente Joe Biden e la first lady Jill sono stati a Uvalde, in Texas, dove hanno visitato il memoriale allestito nella Robb Elementary School dove martedì scorso è avvenuta la sparatoria.