Bayern Monaco, Rummenigge ed i "rimpianti" Alaba e Kroos (Di lunedì 30 maggio 2022) Bayern Monaco Rummenigge Alaba Kroos – Karl-Heienz Rummenigge, dirigente sportivo del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sport Bild parlando di Alaba e Kroos. Ecco quanto affermato. "Mi dispiace molto di aver lasciato andare David e mi scuso per questo. Era il leader della difesa e ha giocato in modo incredibile con Flick quando abbiamo vinto la Champions League a Lisbona. La sua assenza si sente. Per quanto riguarda Kroos, invece, il suo agente pretese tanto dal Bayern e non riuscimmo a soddisfarlo". Ancora decisivi in Europa David Alaba e Toni Kroos che hanno conquistato per l'ennesima volta la Champions League con ...

