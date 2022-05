A Camila Giorgi il tennis femminile non piace: «Io tiro forte, e guardo Sampras e Agassi» (Di lunedì 30 maggio 2022) Camila Giorgi ha perso agli ottavi di finale del Roland Garros. Facendo l’unica cosa che sa fare meravigliosamente bene: tirare fortissimo. Perché ha trovato di fronte un’avversaria, la russa Daria Kasatkina, che le ha opposto la più banale delle tattiche: difesa a oltranza, palettoni e variazioni. Morale? 6-2 6-2. Ma Giorgi è interessante perché poi va in conferenza stampa e spiega il suo tennis coi paraocchi, con orgogliosa convinzione. “Non credo che mi serva a molto guardare come gioca una giocatrice come lei, che ha un tipo di tennis totalmente diverso dal mio. E’ chiaro che se la tiri sempre sopra non rischi, io ho un gioco molto più aggressivo, è normale che faccia più errori gratuiti, perché ho un gioco molto più rischioso”. E’ chiaro che poi perde, però. “Contro una giocatrice come Sabalenka ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022)ha perso agli ottavi di finale del Roland Garros. Facendo l’unica cosa che sa fare meravigliosamente bene: tirare fortissimo. Perché ha trovato di fronte un’avversaria, la russa Daria Kasatkina, che le ha opposto la più banale delle tattiche: difesa a oltranza, palettoni e variazioni. Morale? 6-2 6-2. Maè interessante perché poi va in conferenza stampa e spiega il suocoi paraocchi, con orgogliosa convinzione. “Non credo che mi serva a molto guardare come gioca una giocatrice come lei, che ha un tipo ditotalmente diverso dal mio. E’ chiaro che se la tiri sempre sopra non rischi, io ho un gioco molto più aggressivo, è normale che faccia più errori gratuiti, perché ho un gioco molto più rischioso”. E’ chiaro che poi perde, però. “Contro una giocatrice come Sabalenka ...

