Virtus Bologna-Tortona oggi: orario gara-2, canale tv, streaming, programma semifinale Playoff basket 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) Mandata in archivio gara-1 con una vittoria in volata sul 77-73 (trascinata da uno strepitoso Marco Belinelli con 26 punti), la Virtus Bologna ritorna in campo per la seconda gara delle semifinali Playoff contro la Bertram Tortona. I bianconeri hanno dovuto faticare più del dovuto per piegare la resistenza dei piemontesi, che non hanno avuto paura mantenendo anche un buon vantaggio (+6) per diversi minuti. E’ servita la prestazione magistrale di Belinelli nell’ultimo quarto per togliere letteralmente le castagne dal fuoco, trovando un successo che consente ai bianconeri di prendere il primo vantaggio nella serie rispettando il fattore campo. basket, Sergio Scariolo: “Belinelli bravissimo a farsi trovare pronto”. Marco Ramondino: “Serve essere più cinici” La Bertram ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Mandata in archivio-1 con una vittoria in volata sul 77-73 (trascinata da uno strepitoso Marco Belinelli con 26 punti), laritorna in campo per la secondadelle semifinalicontro la Bertram. I bianconeri hanno dovuto faticare più del dovuto per piegare la resistenza dei piemontesi, che non hanno avuto paura mantenendo anche un buon vantaggio (+6) per diversi minuti. E’ servita la prestazione magistrale di Belinelli nell’ultimo quarto per togliere letteralmente le castagne dal fuoco, trovando un successo che consente ai bianconeri di prendere il primo vantaggio nella serie rispettando il fattore campo., Sergio Scariolo: “Belinelli bravissimo a farsi trovare pronto”. Marco Ramondino: “Serve essere più cinici” La Bertram ...

