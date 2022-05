(Di domenica 29 maggio 2022) Intorno alle ore 7 di questa mattina un uomo di circa 50 anni è rimasto ucciso nelloStella Maris a Sottomarina, frazione di Chioggia, nelno: unè caduta all’interno delloe hal’uomo, che è morto all’istante per l’impatto. La vittima, si legge sul Corriere del Veneto,: effettuava alcuni interventi di manutenzione dell’area, prima che venisse aperto il tratto di spiaggia attrezzato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con anche un elicottero dall’ospedale di Treviso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Allogli agenti di polizia hanno effettuato i primi accertamenti sulla vicenda. L'articolo ...

Venezia, 50enne muore colpito da una palma: stava lavorando in uno stabilimento balneare La vittima è Gianluca Fasolin, 52 anni, titolare dello stabilimento Stella Maris. Si era dato appuntamento domenica mattina alle 7 con un dipendente dello stabilimento per sistemare una palma danneggi ...Incidente sul lavoro, l'uomo è stato colpito da un albero mentre era impegnato nella manutenzione dell'area verde del campeggio ...