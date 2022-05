Trevisan a caccia dei quarti a Parigi (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo il successo al terzo turno sull’australiana Gavrilova-Saville, Martina affronta la bielorussa Sasnovich in una sfida inedita con in palio un posto tra le migliori otto a Roland Garros. Per la 28enne toscana sarebbe la seconda volta dopo l'impresa dell'edizione 2020 Leggi su federtennis (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo il successo al terzo turno sull’australiana Gavrilova-Saville, Martina affronta la bielorussa Sasnovich in una sfida inedita con in palio un posto tra le migliori otto a Roland Garros. Per la 28enne toscana sarebbe la seconda volta dopo l'impresa dell'edizione 2020

Advertising

infoitsport : Martina Trevisan a caccia dei quarti. Nadal e Djokovic in rotta di collisione - andreastoolbox : #Martina Trevisan a caccia dei quarti. Nadal e Djokovic in rotta di collisione - Gazzetta_it : Martina Trevisan a caccia dei quarti. #Nadal e #Djokovic in rotta di collisione #RolandGarros - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: Trevisan a caccia degli ottavi di finale ?? Oggi in camp Martina sfida l'australiana Saville per un posto nelle ultime… - FillerNero : RT @WeAreTennisITA: Trevisan a caccia degli ottavi di finale ?? Oggi in camp Martina sfida l'australiana Saville per un posto nelle ultime… -