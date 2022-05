Traffico Roma del 29-05-2022 ore 08:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverde Roma Traffico sempre scorrevole sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo lo stesso in città ti ricordiamo il Traffico in aumento per gli spostamenti legati al weekend anche se agevolati per lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 al di fuori dei centri abitati sono possibili le Deviazioni di percorso per le linee bus dalle 11 alle 13 per la festa patronale di Santa Maria Liberatrice in zona Testaccio dove è previsto una maratona che prenderà il via davanti al sagrato della chiesa passando per Piazza Santa Maria Liberatrice piazza Testaccio via Bodoni e via zabaglia nei festivi della zona di Porta Portese ci sono deviazioni per le linee bus 170 719 781 e poi possibili disagi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdesempre scorrevole sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24Teramo lo stesso in città ti ricordiamo ilin aumento per gli spostamenti legati al weekend anche se agevolati per lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 al di fuori dei centri abitati sono possibili le Deviazioni di percorso per le linee bus dalle 11 alle 13 per la festa patronale di Santa Maria Liberatrice in zona Testaccio dove è previsto una maratona che prenderà il via davanti al sagrato della chiesa passando per Piazza Santa Maria Liberatrice piazza Testaccio via Bodoni e via zabaglia nei festivi della zona di Porta Portese ci sono deviazioni per le linee bus 170 719 781 e poi possibili disagi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - attiliogorini1 : @luisa83156856 @FedericaRinald2 Buongiorno ?? ho messo la sveglia per non dare un buongiorno e contattare quella gi… - xblunotte : RT @tempoweb: A #Roma più automobili che patenti un milione quelle ferme in strada SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - CorridoniLuis : RT @Agenzia_Italia: ?? Più #auto che patenti, #Roma resta nella morsa del traffico _ 'A breve ci saranno provvedimenti seri e coraggiosi e… - ENRICO27218318 : RT @tempoweb: A #Roma più automobili che patenti un milione quelle ferme in strada SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -