Studenti con alto potenziale cognitivo e plusdotazione: il riconoscimento di uno status speciale nella scuola italiana (Di domenica 29 maggio 2022) Negli ultimi anni si affaccia nel panorama della scuola italiana la richiesta di attenzione sulla plusdotazione presente in taluni Studenti, nota anche come “alto potenziale cognitivo” (APC), in inglese chiamato giftedness. Ad effettuare questo riconoscimento è stato il Miur che, da un’attenta analisi statistica, ha messo in evidenza come circa il l’8% dei soggetti di tutta la popolazione scolastica italiana sono risultati plusdotati tali da essere riconosciuti come soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES), L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022) Negli ultimi anni si affaccia nel panorama dellala richiesta di attenzione sullapresente in taluni, nota anche come “” (APC), in inglese chiamato giftedness. Ad effettuare questoè stato il Miur che, da un’attenta analisi statistica, ha messo in evidenza come circa il l’8% dei soggetti di tutta la popolazione scolasticasono risultati plusdotati tali da essere riconosciuti come soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES), L'articolo .

