Advertising

cmdotcom : #Roma, Sergio #Oliveira e un futuro da scrivere: la scelta sul riscatto dal #Porto - konomoronao : RT @rictavani: Martedì 31 maggio al Teatro Manzoni di Roma, ore 18.30, conduco una conversazione con il Professore Giuseppe Di Giacomo sul… - MCalcioNews : Zazzaroni attacca: 'Quanto rosicano gli anti romanisti. Sanno che la Conference vale più della Coppa Italia e della… - rictavani : Martedì 31 maggio al Teatro Manzoni di Roma, ore 18.30, conduco una conversazione con il Professore Giuseppe Di Gia… - anto_galli4 : RT @IlPrimatoN: Di fronte ai numerosi sostenitori di CasaPound sono intervenuti il presidente Gianluca Iannone, il responsabile del Blocco… -

Il terzo e ultimo giorno della sua visita di Stato in Italia, il Presidente Tebboune ha viaggiato conMattarella, in treno, daa Napoli (Sud), poi alla Residenza Presidenziale italiana ...Di questo si è discusso aall'Istituto Sturzo in occasione di un convegno promosso mercoledì ... Quello esterno: la necessità di difendersi dalla eventuale minaccia dell'Urss", ricorda...Un gruppo di medici avrebbe fornito pass per disabili a persone che non ne hanno necessità: fra i dottori indagati spuntano anche nomi noti ...Dopo la vittoria della Conference, Pellegrini è entrato a far parte della lista dei capitani della Roma ad aver alzato in cielo un trofeo ...