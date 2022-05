Advertising

FirenzePost : Prato: arrestato migrante pusher, nascondeva la droga nella giacca della figlia di 6 anni - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'La sua attività di muratore è in crisi e lui si mette a spacciare droga, arrestato 53e… - resistenzasvran : Cocaina nascosta tra i vestiti della figlia piccola: arrestato uno spacciatore - Il Tirreno Prato - Nazione_Prato : Nasconde la cocaina nel giubbotto della figlia di 6 anni, arrestato - qn_lanazione : Nasconde la cocaina nel giubbotto della figlia di 6 anni, arrestato -

Cocaina È stato sorpreso a spacciare alcune dosi di cocaina dai carabinieri diche lo hanno trovato in possesso di circa dieci dosi pronte allo spaccio poi, la successiva ...anni è stato...Costretto dalla crisi del settore edilizio a inventarsi un altro lavoro per tirare avanti, è statodai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. In manette e finito un ex muratore di 53 anni, marocchino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è finito nei guai nel corso di un ...Si tratta di un 53enne marocchino, aveva 10 dosi pronte per lo spaccio, altre nascoste nella giacca della figlia ...Prato, 29 maggio 2022 - E’ sfuggita al controllo dei genitori e si è messa a gironzolare per il parco di villa Gonfienti 34 in via del Ciliegio dove si stava svolgendo una festa di matrimonio. La pic ...