Pisa | bimbo di 10 anni muore per un arresto cardiaco dopo esser caduto dalle scale | “Figlio di turisti in vacanza”

(Di domenica 29 maggio 2022) A Peccioli () undi 10è morto, probabilmente per unche lo avrebbe colto: l’incidente, si apprende da fonti locali, sarebbe avvenuto poco prima delle 13.30 in un agriturismo nella frazione di Montelopio, dove una famiglia di, di cui il bambino era, stava trascorrendo qualche giorno di. Le dinamiche dei fatti, su cui indagano i carabinieri, sono ancora da accertare. Sul posto – in aperta campagna – si sono recati gli operatori del 118 e l’eliosoccorso:aver provato a lungo a rianimarlo, medici e operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il ...

È accaduto a Peccioli (). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo. E' successo a Peccioli (Pisa). Nella caduta è finito su una bottiglia e il vetro gli ha squarciato la gola. Il piccolo era il figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia. Inutili i tentativo di ...