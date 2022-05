Over 50 non vaccinati, accolti 2.000 ricorsi contro le multe (Di domenica 29 maggio 2022) In Bergamasca L’80% di chi si è opposto alla notifica ha dimostrato di essere in regola con le tre dosi o di avere l’esenzione. L’obbligo vicino alla scadenza. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 maggio 2022) In Bergamasca L’80% di chi si è opposto alla notifica ha dimostrato di essere in regola con le tre dosi o di avere l’esenzione. L’obbligo vicino alla scadenza.

