Milan | Pioli | “Errori arbitrali? Fanno parte del gioco e bisogna accettarli”

Advertising

sbonaccini : Da Reggiolo sul tetto d’Europa. Primo allenatore a vincere 4 Champions League: grandissimo Carlo Ancelotti! Dopo… - repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - acmilan : ??? Stefano Pioli: “Abbiamo scritto una storia d’amore unica. La felicità è amore, nulla di più. E io sono innamorat… - Milannews24_com : #Milan, #Pioli ringrazia i tifosi - serieAnews_com : ?? #Milan, #Pioli parla del rinnovo di #Maldini e su #Leao dice: 'Credo che resterà' -

Non è intenzionato a ritirarsi, come confermato oggi da Stefano. Si attende l'arrivo di Divock Origi, già nei prossimi giorni ma potrebbe non essere l'unico. Ecco perché sia ilche l'...Il tecnico delStefano, neo campione d'Italia da ormai una settimana, è stato ospite tramite collegamento negli studi di Che Tempo Che Fa , trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Queste ...Stefano Pioli protagonista domenica sera a "Che tempo che fa". "Sento ancora un'emozione incredibile, ringrazio anzitutto i tifosi per la passione che ci hanno messo, è l'aspetto più gratificante dell ...A distanza di una settimana dalla conquista dello scudetto il tecnico del Milan ha spiegato qual è stato il momento più difficile dell'annata e non solo ...