Marcello Sorgi rivela: "Ecco cosa c'è dietro al viaggio di Salvini a Mosca", ora tutto è chiaro (Di domenica 29 maggio 2022) Marcello Sorgi su LaStampa prova a spiegare la mossa di Salvini. Il viaggio annunciato per Mosca e ora messo momentaneamente in freezer di fatto ha creato non poche polemiche. L'editorialista de La Stampa prova però a spiegare cosa possa esserci dietro a questa decisione. E Sorgi spiega tutto in modo piuttosto semplice. A quanto pare Salvini sarebbe avrebbe riscontrato in questi mesi difficoltà sempre maggiori dalle parti dell'imprenditoria italiana soffocata dalle sanzioni imposte alla Russia. Da qui la mossa di infilarsi in un piccolo spazio per tentare di sbloccare la situazione e dare ossigeno alle imprese che non condividono la linea del governo. Ma di fatto, secondo Sorgi, ci sarebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022)su LaStampa prova a spiegare la mossa di. Ilannunciato pere ora messo momentaneamente in freezer di fatto ha creato non poche polemiche. L'editorialista de La Stampa prova però a spiegarepossa essercia questa decisione. Espiegain modo piuttosto semplice. A quanto paresarebbe avrebbe riscontrato in questi mesi difficoltà sempre maggiori dalle parti dell'imprenditoria italiana soffocata dalle sanzioni imposte alla Russia. Da qui la mossa di infilarsi in un piccolo spazio per tentare di sbloccare la situazione e dare ossigeno alle imprese che non condividono la linea del governo. Ma di fatto, secondo, ci sarebbe un ...

Advertising

Libero_official : Marcello Sorgi analizza le mosse di Matteo Salvini e spiega quali sono i motivi che l'hanno spinto a parlare di un… - MaximilianDolce : RT @lucioalessio: De Mita si scontrò con Craxi sul presidenzialismo. In effetti la Dc era contraria. Marcello Sorgi sostiene che Andreotti… - lucioalessio : De Mita si scontrò con Craxi sul presidenzialismo. In effetti la Dc era contraria. Marcello Sorgi sostiene che Andr… - annacandr : RT @NatMarmo: Marcello Sorgi approfitta della morte di De Mita per ricordare lo scontro che ebbe con Renzi in un face to face. E te pareva.… - PIERPAOLONERI : RT @NatMarmo: Marcello Sorgi approfitta della morte di De Mita per ricordare lo scontro che ebbe con Renzi in un face to face. E te pareva.… -