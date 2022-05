Liverpool-Real Madrid, è doppio addio: l’annuncio di Marcelo e le voci su Mane (Di domenica 29 maggio 2022) La finale di Champions League ha messo di fronte Liverpool e Real Madrid, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol Realizzato da Vinicius. I Reds hanno giocato con coraggio ma non sono riusciti a concretizzare, i Blancos hanno sfruttato un contropiede micidiale. Marcelo ha annunciato l’addio al Real Madrid: “l’emozione è pazzesca. Questa è stata la mia ultima gara col Real Madrid, ma sono felice. Non è un giorno triste, saluto con grande gioia. Ringrazio i tifosi per le serate da sogno che ho vissuto al Bernabeu. Ho avuto la fortuna di indossare la fascia di capitano del Real, di sollevare una coppa prima di andarmene. Non potrei andarmene in modo migliore che con la mia quinta Champions ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 29 maggio 2022) La finale di Champions League ha messo di fronte, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il golizzato da Vinicius. I Reds hanno giocato con coraggio ma non sono riusciti a concretizzare, i Blancos hanno sfruttato un contropiede micidiale.ha annunciato l’al: “l’emozione è pazzesca. Questa è stata la mia ultima gara col, ma sono felice. Non è un giorno triste, saluto con grande gioia. Ringrazio i tifosi per le serate da sogno che ho vissuto al Bernabeu. Ho avuto la fortuna di indossare la fascia di capitano del, di sollevare una coppa prima di andarmene. Non potrei andarmene in modo migliore che con la mia quinta Champions ...

