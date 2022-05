LIVE Trevisan-Sasnovich, Roland Garros 2022 in DIRETTA: dalle 11.00 per continuare a sognare (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Sin qui ha battuto senza problemi Harriet Dart per 6-0 6-2, Magda Linette sconfitta 6-3 6-2 e Daria Saville estromessa con il risultato di 6-3 6-4. 10.38 L’italiana non perde set dal match valido per gli ottavi di finale in quel di Rabat contro Garbine Muguruza perdendo per 2-6 6-4 6-1. 10.36 Martina Trevisan continua la propria rincorsa a Parigi, essendosi già riscattata dell’eliminazione al secondo turno dello scorso anno contro la rumena Sorana Cirstea per 4-6 6-3 4-6. 10.34 La partita è in programma come primo match di giornata sul Court Suzanne-Lenglen dalle ore 11.00. 10.32 Primo confronto tra le due giocatrici: in palio i quarti di finale del secondo Major dell’anno contro una tra la canadese testa di serie #17 Leylah Fernandez e l’americana testa di serie #27 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Sin qui ha battuto senza problemi Harriet Dart per 6-0 6-2, Magda Linette sconfitta 6-3 6-2 e Daria Saville estromessa con il risultato di 6-3 6-4. 10.38 L’italiana non perde set dal match valido per gli ottavi di finale in quel di Rabat contro Garbine Muguruza perdendo per 2-6 6-4 6-1. 10.36 Martinacontinua la propria rincorsa a Parigi, essendosi già riscattata dell’eliminazione al secondo turno dello scorso anno contro la rumena Sorana Cirstea per 4-6 6-3 4-6. 10.34 La partita è in programma come primo match di giornata sul Court Suzanne-Lenglenore 11.00. 10.32 Primo confronto tra le due giocatrici: in palio i quarti di finale del secondo Major dell’anno contro una tra la canadese testa di serie #17 Leylah Fernandez e l’americana testa di serie #27 ...

