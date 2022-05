Il Monza è in Serie A! Vittoria 4-3 col Pisa ai supplementari: è promozione (Di domenica 29 maggio 2022) Il Monza è in Serie A per la prima volta nella sua storia. Nella finale playoff di ritorno contro il Pisa, il club di Berlusconi vince 4-3 ai supplementari Il Monza è in Serie A per la prima volta nella sua storia. Dopo aver vinto 2-1 la finale playoff d’andata, i brianzoli vincono in casa del Pisa 4-3 dopo i tempi supplementari e conquistano la promozione raggiungendo Lecce e Cremonese. I toscani partono fortissimo andando in vantaggio di due gol nei primi 9? con Torregrossa ed Hermannsson. Il Monza, però, non si dà per vinto e prima accorcia le distanze con Machis e poi trova il gol del pareggio al 79? con Gytkjaer. Quando la festa del club lombardo sta per esplodere, ecco il gol di Mastinu al 90? che manda le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè inA per la prima volta nella sua storia. Nella finale playoff di ritorno contro il, il club di Berlusconi vince 4-3 aiIlè inA per la prima volta nella sua storia. Dopo aver vinto 2-1 la finale playoff d’andata, i brianzoli vincono in casa del4-3 dopo i tempie conquistano laraggiungendo Lecce e Cremonese. I toscani partono fortissimo andando in vantaggio di due gol nei primi 9? con Torregrossa ed Hermannsson. Il, però, non si dà per vinto e prima accorcia le distanze con Machis e poi trova il gol del pareggio al 79? con Gytkjaer. Quando la festa del club lombardo sta per esplodere, ecco il gol di Mastinu al 90? che manda le ...

