Guerra in Ucraina, i russi avanzano verso Est (Di domenica 29 maggio 2022) L'avanzata delle truppe russe prosegue verso est, dove Mosca ha ormai preso il controllo di Lyman e, secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov, anche della città di Severdonetsk. Secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito russo "ha effettuato operazioni di assalto nell'area della città di Severodonetsk" e "il combattimento continua" (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Kadyrov: "Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo, la città è stata liberata" "Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo, la città è stata liberata", ha affermato il leader ceceno Kadyrov. "I residenti – ha aggiunto – possono stare tranquilli, d'ora in poi non saranno più in pericolo". Ieri Mosca ha annunciato di aver preso il controllo di ...

