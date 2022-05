GP Monaco: Ferrari, che rimpianto! Vince Perez davanti a Sainz e Verstappen (Di domenica 29 maggio 2022) A Monaco il principe è Sergio Perez . E' stato il messicano a Vincere a Montecarlo, sfruttando una strategia non perfetta da parte della Ferrari, che ha piazzato Sainz 2° e Leclerc solo 4°, dietro ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 maggio 2022) Ail principe è Sergio. E' stato il messicano are a Montecarlo, sfruttando una strategia non perfetta da parte della, che ha piazzato2° e Leclerc solo 4°, dietro ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - Corriere : ?? Cosa è successo - CarloMartootchy : RT @sabbatini: Considerazioni su #MonacoGp: quando hai due piloti in prima fila a Monaco e perdi la gara non per incidente ma per strategia… - fgastaldi69 : RT @sabbatini: Considerazioni su #MonacoGp: quando hai due piloti in prima fila a Monaco e perdi la gara non per incidente ma per strategia… -