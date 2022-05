Gp Monaco, diluvio a Montecarlo: gara sospesa (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La direzione di gara del Gp di Monaco ha esposto la bandiera rossa non facendo partire la gara di Montecarlo a causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine sono tornate ai box. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La direzione didel Gp diha esposto la bandiera rossa non facendo partire ladia causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine sono tornate ai box. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkySportF1 : ? DILUVIO TOTALE A MONTE CARLO ?? Bandiera rossa, partenza sospesa LIVE ? - fraa_5 : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… - Envyme_77 : Mentre a #Monaco imperversa il diluvio, Mario si intrattiene… ma stasera ci sarà? #RaceAnatomy #SkyMotori #SkyF1… - roriaxf1 : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… - Fracogliandro3 : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… -

