Giornata del Sollievo a Ragusa, Modica e Vittoria (Di domenica 29 maggio 2022) Ragusa – L’Azienda Sanitaria di Ragusa con gli hospice di Ragusa – ospedale “Maria Paternò Arezzo” direttore Antonella Battaglia – e Modica – ospedale “Maggiore” direttore Vittorio Cataldo, in collaborazione con i comuni dei tre distretti sanitari di Ragusa, Modica e Vittoria ha organizzato la XXI Giornata Nazionale del Sollievo.Una Giornata che ha lo scopo di promuovere e testimoniare la cultura del Sollievo e della sofferenza fisica e morale delle persone che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.Grazie al prezioso contributo dei Comuni, delle Associazioni di volontariato: Lilt e “Mamme di Modica”; dell’Ufficio per la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022)– L’Azienda Sanitaria dicon gli hospice di– ospedale “Maria Paternò Arezzo” direttore Antonella Battaglia – e– ospedale “Maggiore” direttore Vittorio Cataldo, in collaborazione con i comuni dei tre distretti sanitari diha organizzato la XXINazionale del.Unache ha lo scopo di promuovere e testimoniare la cultura dele della sofferenza fisica e morale delle persone che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.Grazie al prezioso contributo dei Comuni, delle Associazioni di volontariato: Lilt e “Mamme di”; dell’Ufficio per la ...

Advertising

borghi_claudio : Che meraviglia l'articolo di @gandolag sulla giornata storica di ieri per Como. Spero che @LaVeritaWeb non si offen… - Agenzia_Ansa : Il più grande asteroide dell’anno, per quanto riguarda i passaggi ravvicinati con la Terra, si prepara a sfiorarla… - Piu_Europa : Una straordinaria prima giornata di mobilitazione per dire 5 SI al #referendumgiustizia: #piueuropa e @Azione_it si… - soniaalmonte2 : RT @Ricomincia_DaTe: • ??Riflessione del giorno. ?? • ??Buona giornata a tutti.?? • Che la luce sia sempre con voi. ?? - ViteAnto : RT @Avvenire_Nei: Il messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali -