Firenze | tragico scontro al semaforo Sessantenne muore in viale Redi - Cronaca - lanazione it

Advertising

qn_lanazione : Firenze, tragico scontro al semaforo. Sessantenne muore in viale Redi -

LA NAZIONE

Il punto delincidente Per approfondire : Articolo :, scooterista sessantenne muore dopo lo scontro con un'auto Incrocio killer: si bagna di sangue l'intersezione tra viale Redi e via Doni. Sabato ...Il boss dell'Acquasanta oggi sotto processo per ile misterioso omicidio del poliziotto ...di Porta Nuova fece anche i nomi di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri (oggi indagati a... Scontro al semaforo, muore in viale Redi Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza sul viale che, come via Doni, è stato chiuso alla circolazione per tutta la durata delle ...Nessun colpevole per la morte improvvisa di Ginevra Olivetti Rason, avvocatessa di 27 anni. La mamma che aveva intentato una causa per danni si ritrova adesso condannata a dover pagare le ...