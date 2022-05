F1 GP Monaco, previsioni meteo oggi Montecarlo: gara a rischio pioggia (Di domenica 29 maggio 2022) Le previsioni del tempo di oggi a Montecarlo per la gara del GP di Monaco di F1 non promettono nulla di buono. Infatti il meteo sembrerebbe non essere clemente con l’appuntamento sul circuito cittadino del Principato e il rischio pioggia è estremamente alto. Possibili rovesci dunque a causa di una perturbazione che passerà da quelle parti proprio intorno alle ore 15. I venti saranno deboli, la temperatura si aggirerà intorno ai 21-22 gradi. Dopo le prove libere e le qualifiche sull’asciutto, la gara presenterà dunque uno scenario completamente diverso e per i piloti potrebbe essere davvero complicato guidare sul bagnato in un tracciato con barriere così vicine a delimitarlo. COME VEDERE LA gara IN TV SEGUI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ledel tempo diper ladel GP didi F1 non promettono nulla di buono. Infatti ilsembrerebbe non essere clemente con l’appuntamento sul circuito cittadino del Principato e ilpia è estremamente alto. Possibili rovesci dunque a causa di una perturbazione che passerà da quelle parti proprio intorno alle ore 15. I venti saranno deboli, la temperatura si aggirerà intorno ai 21-22 gradi. Dopo le prove libere e le qualifiche sull’asciutto, lapresenterà dunque uno scenario completamente diverso e per i piloti potrebbe essere davvero complicato guidare sul bagnato in un tracciato con barriere così vicine a delimitarlo. COME VEDERE LAIN TV SEGUI IL LIVE ...

