F1, George Russell: “Pomeriggio difficile, ma il quinto posto è un risultato decente” (Di domenica 29 maggio 2022) George Russell difende nel migliore dei modi i colori della Mercedes anche a Montecarlo e porta a casa un buon quinto posto al termine di un pazzo Gran Premio di Monaco 2022, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue dunque la striscia da record del nuovo compagno di squadra di Lewis Hamilton, unico pilota della griglia capace di concludere sempre nella top5 in questo avvio di campionato. “È stato un Pomeriggio difficile là fuori, molto fisico con i tanti saltellamenti della macchina ed un lungo Pomeriggio in una serie di condizioni differenti. È stato difficile sul bagnato tenere le gomme full wet il più a lungo possibile, poi ho avuto un po’ di fortuna con Norris dopo le soste mettendo comunque in mostra un buon ritmo con le gomme ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)difende nel migliore dei modi i colori della Mercedes anche a Montecarlo e porta a casa un buonal termine di un pazzo Gran Premio di Monaco 2022, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue dunque la striscia da record del nuovo compagno di squadra di Lewis Hamilton, unico pilota della griglia capace di concludere sempre nella top5 in questo avvio di campionato. “È stato unlà fuori, molto fisico con i tanti saltellamenti della macchina ed un lungoin una serie di condizioni differenti. È statosul bagnato tenere le gomme full wet il più a lungo possibile, poi ho avuto un po’ di fortuna con Norris dopo le soste mettendo comunque in mostra un buon ritmo con le gomme ...

Erika53175402 : RT @assilemamore: Complimenti ancora a George Russell per essere l’unico pilota in top 5 da inizio campionato?? #MonacoGP - MauroChosenOne : George Russell a pochi cm dalla gloria eterna - assilemamore : Complimenti ancora a George Russell per essere l’unico pilota in top 5 da inizio campionato?? #MonacoGP - djamantvi : Ma prendiamoci un momento per apprezzare George Russell che ha finito tutte le gare in top 5 mostrando una costanza impressionante - martinloveslh : e anche oggi george russell ha avuto culo -