(Di domenica 29 maggio 2022) Non è detto che il futuro di Niccolòsia alla Roma. Il Corriere dello Sport scrive che il club è stato chiaro con il giocatore: se dovesse arrivare un’offerta da 40, Nicolò sarebbe ceduto. “La società in questo senso è stata chiara con il giocatore: se arriva un’offerta superiore a 40che possa essere attrattiva per tutti, la separazione sarà automatica e indolore.a molte squadre, in Italia soprattutto al, e allacon il, e con il passare delle settimane può diventare una buona occasione di mercato. Al momento però nessuno ha mosso passi concreti, né verso la Roma né verso il giocatore. Nel frattempo la scadenza del contratto si avvicina (2024) senza ...

Advertising

napolista : CorSport: #Zaniolo è in vendita a 40 milioni. Piace a Milan e Juve, con il #Napoli sullo sfondo Nessuno al momento… - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Zaniolo può lasciare la Roma, ma non sono arrivate offerte concrete - loziobarney : Trovo imbarazzante il richiamo dell’@sscnapoli al @CorSport…un giornalista se ha una fonte deve riportarla. Molti p… - MarziaLoreti : Roma su Dybala ma costa troppo.Cioè costerebbe solo lo stipendio. Se @CorSport,@vocalelli, scrive questo allora puo… - R0manist1 : RT @AliprandiJacopo: ????La giornata di #Zaniolo, grande protagonista del corteo al Circo Massimo: tifa Roma, sfotte la Lazio e si traccia in… -

Corriere dello Sport

Sul. Non è opera di top player, ma di onesti comprimari e giovani talenti. Mourinho, prima che ... esultanza gol Nicolo'Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta la ...Abisso accusò Calvarese di avergli fatto visita negli spogliatoi per chiedergli conto di quanto avesse scritto nel referto a proposito del rosso estratto nei confronti di. Ieri la Procura ... Roma, la gioia di Zaniolo: "Realizzato il sogno che avevo da bambino" Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della nostra nazionale, potrebbe lasciare la Roma nella sessione estiva di mercato: come riportato dal "Corriere dello Sport", non ci ...Secondo il Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ormai non è più considerato incedibile dalla società. Il centrocampista della Roma è una pedina importante ma non intoccabile, non essendoci ad oggi ...