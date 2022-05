Barcellona, assalto a Koulibaly: sul piatto anche Pjanic (Di domenica 29 maggio 2022) per convincere De Laurentiis a cedere il senegalese Come racconta Sport, il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere ancora in Serie A. Il centrocampista bosniaco, infatti, potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Kalidou Koulibaly al Barcellona. Settimana prossima sarebbe in programma un incontro tra De Laurentiis e l’agente Fali Ramadani (che assiste entrambi i calciatori), in cui verrà tratteggiata la situazione. Il Barça, per arrivare a Koulibaly, metterebbe sul piatto il cartellino del bosniaco più ovviamente un conguaglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) per convincere De Laurentiis a cedere il senegalese Come racconta Sport, il futuro di Miralempotrebbe essere ancora in Serie A. Il centrocampista bosniaco, infatti, potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Kalidoual. Settimana prossima sarebbe in programma un incontro tra De Laurentiis e l’agente Fali Ramadani (che assiste entrambi i calciatori), in cui verrà tratteggiata la situazione. Il Barça, per arrivare a, metterebbe sulil cartellino del bosniaco più ovviamente un conguaglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

