Anticipazioni Brave and Beautiful dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Brave and Beautiful torna da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno con nuovi emozionanti episodi alle 16,20 su Canale 5. Gli scontri e nuovi colpi di scena non mancheranno e animeranno la narrazione delle nuove puntate. Lunedì 30 maggio Cesur scopre che Adalet è scappata dal carcere. L'uomo decide quindi di indagare per capire che fine abbia fatto la donna e per scoprire la verità su Riza, che sta ricattando Tahsin e Suhan. Intanto, il procuratore Serhat scopre i graffi di Riza su una mano, ma l'uomo si giustifica dichiarando di avere un'amante focosa. Nel frattempo Bulent dopo un duro scontro con Mihriban, decide di chiudere con la famiglia Korludag, quindi chiede a Banu di sposarlo. Suhan dice a Korhan della malattia di Tahsin e gli chiede di passare una serata insieme alla tenuta per rappacificarsi, ...

