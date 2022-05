Ventura: “Per Inter, Napoli e Juve Serie A del rammarico. Scudetto al Milan meritato” (Di sabato 28 maggio 2022) L’ex Ct della Nazionale, Giampiero Ventura, è stato Intervistato da “Tele Club Italia” in merito alla corsa Scudetto, col Milan che ha avuto la meglio di Inter, Napoli e Juventus. Ecco le sue parole: “La vittoria del Milan è meritata, non perché fosse la più forte ma perché è stata la più continua. Questo è il campionato del rammarico. L’Inter ha il rammarico di non aver portato a casa lo Scudetto per la partita di Bologna. Il Napoli ha rammarico perché era un campionato alla portata. Anche la Juventus può avere rammarico, nonostante un’annata non straordinariamente positiva. Cos’è accaduto al ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) L’ex Ct della Nazionale, Giampiero, è statovistato da “Tele Club Italia” in merito alla corsa, colche ha avuto la meglio dintus. Ecco le sue parole: “La vittoria delè meritata, non perché fosse la più forte ma perché è stata la più continua. Questo è il campionato del. L’ha ildi non aver portato a casa loper la partita di Bologna. Ilhaperché era un campionato alla portata. Anche lantus può avere, nonostante un’annata non straordinariamente positiva. Cos’è accaduto al ...

