Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice choc: “Sono stata lasciata a pochi giorni dalle nozze” (Di sabato 28 maggio 2022) Molti follower nei giorni scorsi avevano notato l’assenza di Ginevra Lambruschi dai social, ma nessuno avrebbe mai immaginato che dietro al suo silenzio si potesse celare in realtà un momento privato molto difficile. La bionda influencer, mamma della piccola Sophie è stata lasciata a pochi giorni dal matrimonio dal fidanzato e padre della loro primogenita, Mirko Antonucci. Una decisione improvvisa che la giovane donna deve ancora realizzare. Nel post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram, Ginevra Lambruschi ha spiegato quanto accaduto, ringraziando i suoi genitori per non averla mai lasciata sola: Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022) Molti follower neiscorsi avevano notato l’assenza di Ginevra Lambruschi dai social, ma nessuno avrebbe mai immaginato che dietro al suo silenzio si potesse celare in realtà un momento privato molto difficile. La bionda influencer, mamma della piccola Sophie èdal matrimonio dal fidanzato e padre della loro primogenita, Mirko Antonucci. Una decisione improvvisa che la giovane donna deve ancora realizzare. Nel post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram, Ginevra Lambruschi ha spiegato quanto accaduto, ringraziando i suoi genitori per non averla maisola: Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questiper me molto difficili.dal ...

