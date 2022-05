Ultime Notizie – Zaki: “Rischio molto, mio processo è questione libertà di parola” (Di sabato 28 maggio 2022) “Rischio molto”. Patrick Zaki, l’attivista egiziano studente dell’Università di Bologna, in collegamento video al Wired Next Fest in corso nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, parla così del suo processo. “Mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta” in Egitto e “perché ho parlato della minoranza religiosa. Adesso Rischio molto, perché la mia è una questione di libertà di parola”, ha affermato. Zaki, di ritorno in Egitto da Bologna per le vacanze di Natale, venne arrestato appena sceso dall’aereo ed è stato rilasciato lo scorso mese di dicembre dopo 22 mesi in carcere. “Sto bene”, ha assicurato lo studente egiziano che il 21 giugno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) “”. Patrick, l’attivista egiziano studente dell’Università di Bologna, in collegamento video al Wired Next Fest in corso nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, parla così del suo. “Mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta” in Egitto e “perché ho parlato della minoranza religiosa. Adesso, perché la mia è unadidi”, ha affermato., di ritorno in Egitto da Bologna per le vacanze di Natale, venne arrestato appena sceso dall’aereo ed è stato rilasciato lo scorso mese di dicembre dopo 22 mesi in carcere. “Sto bene”, ha assicurato lo studente egiziano che il 21 giugno ...

