Ucraina, Salvini “Io anche a Kiev? Ne sarei felice, serve diplomazia” (Di sabato 28 maggio 2022) “E’ mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l’arma più forte: la diplomazia”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista al quotidiano “La Stampa”, il quale si dice disponibile a recarsi anche a Kiev, pur di arrivare alla pace. “Ne sarei felice e sono in contatto con diversi esponenti ucraini, dopo averne ripetutamente incontrato anche ambasciatore e console: sono stato il primo leader italiano ad andare di persona sul confine tra Polonia e Ucraina portando aiuti umanitari, per toccare con mano il dramma dei profughi. Mi fa piacere che il mio esempio sia stato poi seguito da altri” spiega Salvini. “Allo scoppio della guerra e nei mesi a seguire ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) “E’ mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l’arma più forte: la”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, in un’intervista al quotidiano “La Stampa”, il quale si dice disponibile a recarsi, pur di arrivare alla pace. “Nee sono in contatto con diversi esponenti ucraini, dopo averne ripetutamente incontratoambasciatore e console: sono stato il primo leader italiano ad andare di persona sul confine tra Polonia eportando aiuti umanitari, per toccare con mano il dramma dei profughi. Mi fa piacere che il mio esempio sia stato poi seguito da altri” spiega. “Allo scoppio della guerra e nei mesi a seguire ...

