Sarà Roma - Inter la finale Scudetto Primavera: Cagliari rimontato (Di sabato 28 maggio 2022) SASSUOLO - Semifinale da batticuore nei play off Primavera tra Inter e Cagliari . Nel primo tempo, sembra fatta per i rossoblù che si portano a 3 lunghezze di distanza grazie ai centri di Desogus (... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) SASSUOLO - Semida batticuore nei play offtra. Nel primo tempo, sembra fatta per i rossoblù che si portano a 3 lunghezze di distanza grazie ai centri di Desogus (...

Advertising

CremoniniCesare : Un mese al concerto allo stadio Olimpico di ROMA. Siamo oltre 50.000. Sarà magico. ??#CremoniniSTADI2022 - andreabettini : Stasera passaggio della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta l'Italia fra le 22.37 e le 22.41. Favori… - FrancescoBonif1 : Caro @CarloCalenda, noi non stiamo con Lagalla. Se sarà eletto Lagalla, noi saremo all’opposizione. Senza fare inci… - skela1900 : @InsiderLazio @giovannicoviel1 Ma come cazz si fa a dargli ancora retta dopo anni di c*****e che spara? Sarà pure della Roma secondo me - UnGrandeMatto : Per carità sono contento della vittoria della Roma, ma se passerá un ulteriore giorno senza che @RomaCrewOff faccia… -