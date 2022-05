Salvini a Mosca, il leader della Lega conferma l’ipotesi, ma dice: “Non ho certezze. Draghi? Non è sfida ma supporto” (Di sabato 28 maggio 2022) “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non ho certezze che andrò” in Russia, “ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve. certezze non ce ne sono”. Dopo le voci, le polemiche dentro la maggioranza e l’irritazione trapelata dagli uffici di Palazzo Chigi e della Farnesina, non informati dei progetti Salviniani, è lo stesso leader della Lega a parlare dell’ipotesi di un suo viaggio a Mosca fatta trapelare ieri dagli ambienti del Carroccio. Ospite di ‘Sabato anch’io’, su Radiouno Rai, Matteo Salvini ha detto: “Ci sono buone relazioni, le richieste che andiamo a fare le andiamo a fare a tutti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non hoche andrò” in Russia, “ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve.non ce ne sono”. Dopo le voci, le polemiche dentro la maggioranza e l’irritazione trapelata dagli uffici di Palazzo Chigi eFarnesina, non informati dei progettiani, è lo stessoa parlare deldi un suo viaggio afatta trapelare ieri dagli ambienti del Carroccio. Ospite di ‘Sabato anch’io’, su Radiouno Rai, Matteoha detto: “Ci sono buone relazioni, le richieste che andiamo a fare le andiamo a fare a tutti, ...

