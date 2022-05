Roland Garros 2022 | Lorenzo Sonego lotta per cinque set | ma vince Casper Ruud nel terzo turno

(Di sabato 28 maggio 2022) Si merita gli applausial termine del match valido per ildel. Il piemontese (n.35 del ranking) è stato sconfitto dal n.8 del mondoper 6-2 6-7 (3) 1-6 6-4 6-4 in 3 ore e 28 minuti di partita. Una prova maiuscola del torinese che per una buona parte del match ha espresso un tennis di altissimo livello, ma poi alla lunga la maggior costanza è stata la cartante per. Sarà lo scandinavo ad affrontare negli ottavi di finale il polacco Hurbert Hurkacz (testa di serie n.12). Nel primo set il norvegese detta le regole del gioco con il suo dritto. Lo sventaglio da sinistra è micidiale e peril campo diventa sempre più ...

Lorenzo Sonego ha ceduto il passo a Casper Ruud attraverso il risultato di 6 - 2, 6 - 7(3), 1 - 6, 6 - 4, 6 - 3 , sfiorando soltanto un pass per gli ottavi di finale del2022 . Sensazionale, seppur amara prestazione dell'azzurro di fronte agli occhi degli appassionati di tennis italiani, costruita gradualmente grazie a un rendimento semplicemente oltre ...Il norvegese vince il primo, poi subisce la reazione del piemontese ma alla vince 3 - 2 PARIGI (FRANCIA) - Casper Ruud agli ottavi del, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il norvegese, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto in 5 set il piemontese Lorenzo Sonego, n.35 del ranking e 32 del ...Si è fermata al 3° turno la corsa di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il torinese ha ceduto alla testa di serie n° 8, il norvegese Ruud. Costretto dalla solidità e completezza tecnica del nordico a ce ...che perde quasi subito il servizio, ma che non molla e resta comunque in partita fino al 6-3 finale, che premia il norvegese, spedendolo per la prima volta agli ottavi di finale del Roland Garros.