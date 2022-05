Possibile viaggio a Mosca, Salvini: “Io in Russia? Non ho certezze, si farà se serve” (Di sabato 28 maggio 2022) “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non ho certezze che andrò“ in Russia, “ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve. certezze non ce ne sono”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Sabato anch’io’, su Radiouno Rai, dopo le prime voci che ipotizzano di un viaggio di Salvini a Mosca entro domenica prossima. Non è tardata, però, la smentita della Farnesina: “Non ci è stata fatta alcuna comunicazione, non siamo a conoscenza di alcun viaggio”, così fonti della Farnesina rispondono alla domanda di un Possibile viaggio di Matteo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022) “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non hoche andrò“ in, “ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa senon ce ne sono”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Sabato anch’io’, su Radiouno Rai, dopo le prime voci che ipotizzano di undientro domenica prossima. Non è tardata, però, la smentita della Farnesina: “Non ci è stata fatta alcuna comunicazione, non siamo a conoscenza di alcun”, così fonti della Farnesina rispondono alla domanda di undi Matteo ...

Advertising

Marcellinosuper : RT @ilruttosovrano: La Farnesina non ha ricevuto alcuna comunicazione di un possibile viaggio di Salvini a Mosca, un'altra figura di merda… - micastal : RT @mariannaaprile: Salvini ora a Radii1, a proposito del possibile viaggio in Russia: “Non vado a nome del governo, evidentemente. Ma a no… - Marcellinosuper : RT @mariannaaprile: Salvini ora a Radii1, a proposito del possibile viaggio in Russia: “Non vado a nome del governo, evidentemente. Ma a no… - stranifattinews : Guerra Ucraina, Kherson in mano ai russi: nessun contatto con il resto del Paese. Il viaggio a Mosca annunciato da… - RoccoAndolfi : RT @mariannaaprile: Salvini ora a Radii1, a proposito del possibile viaggio in Russia: “Non vado a nome del governo, evidentemente. Ma a no… -