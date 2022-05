(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Un’occasione importante per discutere delle aree interne. Per parlare di diritti e servizi ma anche per confrontarsi sulle opportunità di sviluppo e sulle prospettive di crescita. Perché è nostro dovere dare risposte ai problemi di oggi ma allo stesso tempo guardare ai prossimi venti anni restituendo ruolo e funzioneprovince del Sannio e dell’Irpinia”. Così il deputato del Partito Democratico Umberto Del Basso Deintervenendo ieri al terzo congresso della Cst Uil Avellino-Benevento. L’iniziativa si è tenuta presso il centro fieristico ‘Fiere della Campania’ di Ariano Irpino e si è conclusa con l’elezione a segretario di Luigi Simeone. Nel pomeriggio, poi, è stato il segretario provinciale Giovannia intervenire all’assemblea pubblica organizzata a Benevento dalla. ...

Advertising

ilvaglio1 : Pd, De Caro e Cacciano alle iniziative di Uil e Cgil #cgilbenevento #giovannicacciano #umbertodelbassodecaro… -

Ottopagine

... anche il gruppo consiliare al Comune di Benevento, il Segretario Provinciale Giovanni, il Consigliere Regionale Mino Mortaruolo e i deputati Umberto Del Basso Dee Angela Ianaro. La ...Interverranno anche il Segretario Provinciale Giovanni, il deputato regionale On.le Mino Mortaruolo e la deputazione nazionale rappresentata dagli onorevoli Umberto Del Basso Dee ... De Caro e Cacciano agli eventi Uil e Cgil. "Occasione per le aree interne" Scrive l'area comunicazione della segreteria provinciale del Pd: “Un’occasione importante per discutere delle aree interne. Per parlare di diritti e servizi ma anche per confrontarsi sulle opportunità ...Comunicano Francesco Zoino e Giovanni Cacciano, rispettivamente, segretario di Benevento e provinciale del PD sannita: Con riferimento alla recente nota di Gabriele Corona, in rappresentanza del movim ...