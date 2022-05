Meghan Markle trema, segreti esplosivi nel libro del suo ex (Di sabato 28 maggio 2022) Non c’è pace per Meghan Markle. La Duchessa di Sussex, negli ultimi giorni, sta ricevendo diversi attacchi: dalla sorellastra Samantha che l’ha accusata di disinteressarsi totalmente del padre e del suo ictus, fino alle critiche ricevute per essere andata al memoriale per le vittime della strage in Texas, è in arrivo un altro problema, e potrebbe non poterci nemmeno fare niente. I segreti della Duchessa potrebbero essere svelati in un nuovo libro, condivisi dall’ex marito, Trevor Engelson, con cui è stata sposata per due anni, dal 2011 al 2013. Meghan Markle, le rivelazioni dell’ex marito potrebbero metterla nei guai Tom Bower, autore Reale, ha in pubblicazione una nuova biografia. E per l’occasione ha scelto di intervistare Trevor Engelson, l’ex marito di Meghan ... Leggi su dilei (Di sabato 28 maggio 2022) Non c’è pace per. La Duchessa di Sussex, negli ultimi giorni, sta ricevendo diversi attacchi: dalla sorellastra Samantha che l’ha accusata di disinteressarsi totalmente del padre e del suo ictus, fino alle critiche ricevute per essere andata al memoriale per le vittime della strage in Texas, è in arrivo un altro problema, e potrebbe non poterci nemmeno fare niente. Idella Duchessa potrebbero essere svelati in un nuovo, condivisi dall’ex marito, Trevor Engelson, con cui è stata sposata per due anni, dal 2011 al 2013., le rivelazioni dell’ex marito potrebbero metterla nei guai Tom Bower, autore Reale, ha in pubblicazione una nuova biografia. E per l’occasione ha scelto di intervistare Trevor Engelson, l’ex marito di...

