LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: Stefanie Horn, Beda e De Gennaro a caccia di una medaglia (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Liptovsky Mikulas, Slovacchia. Quest'oggi saranno assegnate le prime medaglie individuali, quelle della categoria K1 maschile e femminile. In prima mattinata andranno in scena le semifinali, a seguire all'ora di pranzo sarà il turno delle finali. Giovedì 26 maggio si sono svolte le batterie di qualificazione e gli azzurri si sono ben comportati. Per quanto riguarda il settore maschile i nostri portacolori sono entrati con il contingente massimo di 3 atleti nella semifinale, tutti qualificati subito dopo la prima discesa. Il migliore è stato Marco Vianello, nono con un percorso netto in 90.28, Marcello Beda è 13°, a sua volta con un percorso netto

