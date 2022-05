LIVE Atletica, Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: un errore per Tamberi a 2.20 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02: Rivera supera 2.20 al terzo tentativo, Chesani invece sbaglia ed è eliminato 16.01: Niente da fare per Castro Rivera che sbaglia ed è eliminato 15.59: Tamberi passa la misura, Rivera e Chesani commettono il secondo errore, Sottile supera 2.20 al terzo tentativo 15.56: Ancora un errore per Castro Rivera a 2.20 15.55: Secondo errore per Sottile a 2.20 15.54: errore piuttosto netto per Tamberi a 2.20 15.53: Errori per Chesani e Rivera a 2.20. Tocca a Tamberi 15.51: Moura supera 2.20 al primo tentativo, errore per Castro Rivera 15.49: Amels supera 2.20 al primo tentativo, errore per Sottile 15.47: 2.20 superato con qualche patema da Kostantinou al primo ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02: Rivera supera 2.20 al terzo tentativo, Chesani invece sbaglia ed è eliminato 16.01: Niente da fare per Castro Rivera che sbaglia ed è eliminato 15.59:passa la misura, Rivera e Chesani commettono il secondo, Sottile supera 2.20 al terzo tentativo 15.56: Ancora unper Castro Rivera a 2.20 15.55: Secondoper Sottile a 2.20 15.54:piuttosto netto pera 2.20 15.53: Errori per Chesani e Rivera a 2.20. Tocca a15.51: Moura supera 2.20 al primo tentativo,per Castro Rivera 15.49: Amels supera 2.20 al primo tentativo,per Sottile 15.47: 2.20 superato con qualche patema da Kostantinou al primo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: tra poco il via con Tamberi attesa per Tortu! - #Atletica #Meeting… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: Tortu e Tamberi cercano l’acuto - #Atletica #Meeting #Trieste… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: sfida stellare nei 100 metri (senza Jacobs). C’è Gaia Sabbatin… - sportli26181512 : Diamond League, il meeting di Eugene stasera live su Sky: Appuntamento a Eugene (Oregon, Stati Uniti) per il Prefon… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: sfida stellare nei 100 metri (senza jacobs). C’è Gaia Sabbatin… -